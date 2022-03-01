Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про заборону імпорту російської нафти.

«Канада й надалі підтримуватиме героїчну оборону України проти російських військових. Ми оголошуємо про свій намір заборонити весь імпорт сирої нафти з Росії, галузі, яка принесла велику користь президенту Путіну та його олігархам», – цитує Трюдо агенція Reuters.

Заборона наразі стосується лише сирої нафти, але далі уряд розглядає нафтопохідні продукти, повідомило джерело в уряді.

За даними Статистичного управління Канади, у 2021 році Канада імпортувала російських енергопродуктів на суму 289 млн канадських доларів (228 млн доларів США).