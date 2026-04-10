Для передачі Україні доходів зі знерухомлених активів у Канаді змінили законодавство

Минулого тижня Канада внесла зміни до власного законодавства, які дозволяють вилучати доходи від заморожених активів Росії, а також передавати їх Україні. Про це повідомив у пʼятницю, 10 квітня, радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Радіо Свобода».

Під час спілкування з журналістами він повідомив, що Канада ввела нові норми, які дозволяють стягувати доходи знерухомлених російських активів на користь держави. Крім того, норми дозволяють передавати дохід Україні.

«Це не дуже великі суми в Канаді, прямо скажемо, але сам підхід важливий і позитивний», – сказав Владислав Власюк.

Він зауважив, що Україна вважає справедливим рішенням повну конфіскацію суверенних активів Росії. За його словами, це було б вигідно і для партнерів України.

Зазначимо, наразі країни-партнери послуговуються компромісною схемою, яка залишає російські активи замороженими. Україна отримує кредитні кошти, які в майбутньому покриватимуться доходами активів РФ.

Водночас Власюк зауважив, що навіть ця модель не до кінця реалізована через блокування процесу з боку окремих країн. Зокрема, йдеться про Угорщину.

Радник президента додав, що українська сторона наполягатиме на повній конфіскації російських активів, а також продовжуватиме юридичну роботу з країнами-партнерами щодо механізму конфіскації цих активів. Зокрема, йдеться про Бельгію, де в депозитарії Euroclear зберігається 185 млрд євро заморожених російських активів. Раніше голова депозитарію заявила, що гроші колись доведеться повернути Росії та заявила про готовність оскаржувати рішення про вилучення російських активів у суді.