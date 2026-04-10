Канада змінила законодавство для передачі Україні доходів від заморожених активів Росії
Нові норми дозволяють стягувати доходи активів та передавати їх
Минулого тижня Канада внесла зміни до власного законодавства, які дозволяють вилучати доходи від заморожених активів Росії, а також передавати їх Україні. Про це повідомив у пʼятницю, 10 квітня, радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Радіо Свобода».
Під час спілкування з журналістами він повідомив, що Канада ввела нові норми, які дозволяють стягувати доходи знерухомлених російських активів на користь держави. Крім того, норми дозволяють передавати дохід Україні.
«Це не дуже великі суми в Канаді, прямо скажемо, але сам підхід важливий і позитивний», – сказав Владислав Власюк.
Він зауважив, що Україна вважає справедливим рішенням повну конфіскацію суверенних активів Росії. За його словами, це було б вигідно і для партнерів України.
Зазначимо, наразі країни-партнери послуговуються компромісною схемою, яка залишає російські активи замороженими. Україна отримує кредитні кошти, які в майбутньому покриватимуться доходами активів РФ.
Водночас Власюк зауважив, що навіть ця модель не до кінця реалізована через блокування процесу з боку окремих країн. Зокрема, йдеться про Угорщину.
Радник президента додав, що українська сторона наполягатиме на повній конфіскації російських активів, а також продовжуватиме юридичну роботу з країнами-партнерами щодо механізму конфіскації цих активів. Зокрема, йдеться про Бельгію, де в депозитарії Euroclear зберігається 185 млрд євро заморожених російських активів. Раніше голова депозитарію заявила, що гроші колись доведеться повернути Росії та заявила про готовність оскаржувати рішення про вилучення російських активів у суді.