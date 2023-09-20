Тим часом втрати Росіян в Україні за даними Генштабу України сягають понад 270 тис. осіб

Західні союзники очікують на новий раунд мобілізації у Росії. Ворог може піти на це, аби мати сили для відновлення наступу в Україні. Про це заявив на слуханнях комітету з оборони Палати громад директор стратегічного об’єднаного штабу Канади, генерал-майор Пол Превост, пише «Укрінформ».

«Щодо цієї ремобілізації у нас немає жодних цифр, і я не думаю, що Росія оприлюднить будь-які цифри, тому що їхня перша мобілізація не спрацювала дуже добре», – сказав Превост, зазначивши, що остання спроба Росії наступу не дала результату.

Водночас канадський військовий наголосив, що контрнаступ України досяг певних «тактичних успіхів» на півдні та сході, хоч «прориву не було».

Превост також зауважив, що Україні варто очікувати активізації російських ударів дронами й ракетами по енергетичній інфраструктурі із наближенням холодів.

Нагадаємо, що військові експерти упродовж останніх тижнів заявляють про наміри Кремля мобілізувати до 700 тис. осіб на війну проти України. Тим часом втрати Росіян в Україні за даними Генштабу України сягають понад 270 тис. осіб.