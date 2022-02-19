Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції з безпеки визнав, що Захід та особисто він змушені доводити Путіну, що події на Донбасі не є подібними до того, що відбувалося на Балканах у 90-х. Про це він заявив у суботу, 19 лютого, під час дискусії, відповідаючи на запитання колишнього американського сенатора Джо Лібермана, повідомила «Європейська правда».

Шольц заперечив думку, яку просуває Кремль, про те, що підтримка України з боку західних держав «запросила Путіна до нападу». Він також зауважив, що чув від президента Росії Володимира Путіна також звинувачення на адресу Заходу про те, що у 90-х держави НАТО розпочали військову операцію в Сербії.

«Я відповідаю, що ми це робили, щоби запобігти геноциду», – пояснив він і додав, що мешканці балканських країн зараз прагнуть набути членство в ЄС.

«І коли він (Путін) відповідає, що на Донбасі геноцид – це смішно, я це прямо кажу. Але це його історія», – переказав Шольц дискусії з російським президентом.

Шольц також відреагував на запитання Лібермана про те, чи не варто пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС, заперечивши, що це розглядається.

«Питання не в членстві України в НАТО. Цього не станеться в ближчому часі, і Путін це знає… Виходить, що ми бачимо конфлікт у Європі через питання, яке не на порядку денному», – заявив він. Водночас Олаф Шольц наголосив, що Захід, попри цей конфлікт, не розглядає можливість поставити під сумнів політику відкритих дверей ЄС та НАТО.

Раніше у Мюнхені генсек НАТО заявив, що ризик війни в Україні реальний, оскільки Росія не відводить війська. Про реальність російського нападу на Україну також заявив президент США Джо Байден.

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