Серед найбагатших людей світу у 2024 році домінував Ілон Маск, наближений до Дональда Трампа

У 2024 році 500 найбагатших людей світу збільшили свої статки до рекордного рівня – 10 трильйонів доларів, що співмірно з сумарним річним ВВП Німеччини, Японії та Австралії, пише Bloomberg.

Нестримне зростання американських технологічних акцій зіграло ключову роль у збільшенні капіталів засновника SpaceX, PayPal і Neuralink Ілона Маска, засновника компанії Meta Марка Цукерберга та співзасновника компанії NVIDIA Дженсена Хуанга та інших мільярдерів. Лише вісім технологічних титанів цього року заробили понад 600 мільярдів доларів, що становить 43% від приросту на 1,5 трильйона доларів серед 500 найбагатших людей, яких відстежує Bloomberg Billionaires Index.

Серед найбагатших людей світу у 2024 році домінував Ілон Маск, наближений до нещодавно обраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, як пише Bloomberg, саме стосунки з Трампом допомогли збільшити вартість компаній Маска Tesla Inc., SpaceX і xAI. Це збільшило його статки до безпрецедентних 442,1 мільярдів доларів, що на 213 мільярдів більше, ніж на початку року. Розрив у 237 мільярдів доларів між ним і Джеффом Безосом 17 грудня був найбільшим коли-небудь зафіксованим розривом між першим та другим місцями в Bloomberg Billionaires Index.

Загалом, найбагатші люди світу виграли від фондового ринку, який у 2024 році перевершив очікування. Крім того, допомогла в зростанні і перемога Дональда Трампа на виборах, адже викликала історичне зростання цифрових активів, вперше піднявши біткойн вище 100 000 доларів.