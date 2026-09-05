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Обидва рецепти не потребують складних інгредієнтів

Капусту на зиму можна заготовити не лише традиційним способом. Існує щонайменше два варіанти, які допоможуть урізноманітнити домашні запаси. Окрім цього обидва рецепти не потребують складних інгредієнтів. Капуста по-корейськи Інгредієнти Капуста 1 шт Морква 1 шт Цибуля 1 шт Часник 3 зубчики Гострий перець до смаку Сіль 1 ст. л Цукор 1 ст. л Оцет 2 ст. л Олія 2 ст. л Спосіб приготування: Капусту та моркву нашинкуйте на тонкі соломинки. Цибулю, часник та гострий перець наріжте дрібно. Залийте капусту окропом на 5–10 хвилин. Змішайте всі інгредієнти разом. Додайте туди сіль, цукор, оцет та олію. Залиште на 2–3 години. Зберігайте в банках у холодильнику. Маринована капуста Інгредієнти Капуста 1 шт Вода 1 л Оцет 1 склянка Цукор 1 склянка Сіль 2 ст. л Гвоздика 5 шт Чорний перець 10–15 шт Лавровий лист 3 шт Спосіб приготування: Капусту наріжте, дрібно нашаткуйте. Заваріть її окропом на 5–10 хвилин. У великій каструлі змішайте воду, оцет, цукор, сіль і спеції. Доведіть до кипіння. Додайте капусту до киплячого розчину і готуйте 3–5 хвилин. Розкладіть готову капусту в банки, додайте лавровий лист та гвоздику. Залийте гарячим розчином і закрийте банки. Зберігайте капусту в прохолодному та темному місці. За матеріалами «24 канал» та Аnia Gotuje.

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