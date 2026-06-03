Отримати м’яку й солодку страву можна й без обсмажування

Карамелізовану цибулю зазвичай готують на сковороді, однак отримати м’яку й солодку страву можна й без обсмажування. Simply Recipes розповідає, як приготувати карамелізовану цибулю за допомогою мультиварки.

Як приготувати карамелізовану цибулю?

Для початку вам потрібно нарізати цибулю так, як вам зручно, а потім перекласти її у велику миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Щедро приправте цибулю сіллю та додайте столову ложку олії.

Після цього поставте тарілку в мікрохвильову піч та готуйте протягом 15 хвилин на високій потужності. Кожні п’ять хвилин помішуйте цибулю, щоб вона рівномірніше розм’якла.

Мікрохвильова піч нагріває овоч зсередини, руйнуючи клітинні стінки та швидко вивільняючи всю рідину. У результаті ви побачите, як сильно цибуля розм’якшилась і скільки води виділилося.

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І перш ніж перекласти цибулю в мультиварку, злийте всю рідину. Додайте половину пачки масла, гілочку свіжого чебрецю та дві чайні ложки солі. Решта процесу надзвичайно проста – закрийте мультиварку та встановіть її на високий режим на дев’ять годин, помішуючи лише двічі за весь час. Протягом цього часу натуральний цукор цибулі рівномірно та повільно карамелізується.

В останні 30 хвилин додайте 2 чайні ложки бальзамічного оцту та прочиніть кришку, щоб випарувалася волога. У результаті у вас вийду густа та ароматна цибуля.