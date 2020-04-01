Купуй безпечно

Міністерство охорони здоров’я радить нам покидати домівки під час карантину лише за гострої необхідності. Йдеться про закупи продуктами, побутовою хімією, ліками. Під час таких вилазок з дому необхідно бути дуже обережним, щоб не наразити себе і своїх рідних на небезпеку.

ZAXID.NET розповідає, як купувати безпечно.

Як захистити себе перед походом у магазин?

Одягати маску і рукавиці під час походу у магазин під час карантину має увійти у звичку. Однак важливо робити це правильно. Маска повинна повністю закривати і рот, і ніс. Немає змісту носити маску на підборідді чи закривати нею лише рот. Металеву пластину маски (яккщо є така) треба затиснути на носі – тоді маска щільно прилягатиме і виконає функцію захисту.

Якщо вам захотілося чхнути чи почесати ніс у магазині, в жодному разі не знімайте маску. Також слід забути про звичку слинити палець, щоб роз’єднати склеєний пакет. Звичайно ж, уникайте доторків руками до обличчя.

Не менш важливо вміти правильно зняти одноразові маски і рукавиці, щоб на ваші руки не потрапило усе, що ви назбирали на дверних ручках та полицях супермаркету. Медики рекомендують робити це таким чином: одноразову маску варто знімати за петлі, після чого одразу її утилізувати. Прати одноразові маски чи заморожувати їх у холодильнику не має змісту – це не продовжить терміну їхньої придатності.

Знімати рукавички треба таким чином, щоб не торкатись до їхньої зовнішньої частини. Для цього треба вивертати рукавиці всередину.

Обов’язково беріть на шопінг антисептик, щоб продезінфікувати руки після зняття рукавиць.

Як поводитися всередині?

Головне правило безпечної поведінки – дотримуватись дистанції. Йдеться не лише про чергу до каси, але і про поведінку біля полиць. Якщо людина пройде близько повз вас – це не біда, але якщо ви будете поруч 15 хвилин вибирати гель для душу – це може мати наслідки.

Медики також радять приходити у магазин із власною торбою для покупок, адже невідомо, чи візки у супермаркеті дезінфікують достатньо ретельно.

Намагайтесь максимально уникати користування готівкою, а після розрахунку карткою, продезінфікуйте свої руки, адже термінали у магазинах обробляють не так часто. За можливості краще користуватись безконтактною оплатою (PayPass).

Я приніс пакети з покупками додому. Що робити з ними далі?

Як відомо, віруси можуть жити на різних поверхнях від кількох годин до кількох днів. Однак вчені німецького Федерального інституту оцінки ризиків зазначають, що ризик заразитися від контакту із предметами, поверхнями – дуже низький через низьку стабільність вірусів у навколишньому середовищі. Те саме стосується одягу, техніки. Проте такий шанс все одно існує. То як вберегтись?

Можна, звісно, залишити пакети з продуктами біля дверей на кілька днів, але такий радикальний вчинок може призвести до псування продуктів.

Медики рекомендують викладати продукти з будь-якого упакування та зберігати їх у домашній попередньо продезінфікованій тарі (контейнерах, банках).

Фрукти та овочі радять купляти фасованими у поліетиленових пакетах. Упаковку вдома можна зняти, викинути і бути впевненим, що на ваші яблука не чхнув інший відвідувач магазину.

Якщо ж упакування неможливо викинути, як у випадку з йогуртом чи молоком, то зайвий раз обробляти його дезінфікуючими засобами не варто, каже ZAXID.NET головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко. Просто після контакту з пляшкою треба щоразу ретельно мити руки.

Я можу заразитися коронавірусом через їжу?

Фахівці європейського управління з безпеки харчових продуктів заявляють, що їжа не може бути джерелом коронавірусної інфекції. Принаймні, поки що вчені не зафіксували таких випадків. Однак все одно варто дотримуватись правил гігієни під час поводження з продуктами.

Овочі і фрукти після покупки необхідно ретельно вимити під проточною водою. Сире м'ясо треба різати на окремій дошці і окремим ножем. Готувати м’ясні продукти необхідно щонаймеше 30 хвилин при температурі не нижче 60 градусів.

Якщо ви все ж хвилюєтесь за безпечність продуктів, які придбали без упакування (хліб, горіхи тощо), можна їх покласти на кілька хвилин у розігріту духовку.

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До речі, усі необхідні для виживання речі та продукти під час карантину можна купити онлайн з доставкою додому. Зараз усі сервіси доставки дуже завантажені, однак спробувати варто.