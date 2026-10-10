Зі звичайної картоплі можна приготувати не лише пюре чи фрі, а й оригінальну хрустку закуску. Картопляні косички мають золотисту скоринку, а всередині залишаються м’якими й ніжними. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Картопля 1 кг Картопляний крохмаль 250 г Сіль, чорний перець та паприка до смаку Вода 1 ч. л Олія соняшникова рафінована 700 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Очищену картоплю наріжте приблизно однаковими шматочками, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть до м’якості 15–25 хвилин, залежно від їхнього розміру.

Крок 2 Повністю злийте воду та поверніть каструлю на слабкий вогонь на 1–2 хвилини, злегка струшуючи, щоб випарувалася зайва волога. Розімніть картоплю до однорідності та залиште трохи охолонути.

Крок 3 Додайте до пюре сіль, перець і, за бажанням, паприку. Поступово всипайте крохмаль, починаючи приблизно з 200 г, і замішуйте м’яке однорідне тісто. Якщо маса липне до рук і погано тримає форму, додайте ще трохи крохмалю. Якщо вона вийшла сухою та розсипчастою, влийте чайну ложку води й знову перемішайте. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розділіть тісто на невеликі порції. На поверхні, злегка присипаній крохмалем, сформуйте з них джгутики завтовшки приблизно 1 см і завдовжки 20–25 см.

Крок 5 Візьміть три джгутики, з’єднайте їх з одного кінця та заплетіть косичку. Другий край також добре притисніть. Так само сформуйте решту заготовок і викладіть їх на дошку, застелену пергаментом, залишаючи між ними невеликі проміжки.

Крок 6 У широкій глибокій каструлі розігрійте олію до 170–175 °C. Вона має заповнювати каструлю не більше ніж наполовину.

Крок 7 Обережно переносьте заготовки лопаткою й опускайте в олію невеликими партіями. Смажте до рівномірної скоринки, за потреби перевертаючи. Починайте перевіряти через 3–5 хвилин, але точний час залежить від товщини косичок.