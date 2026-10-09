Охолодженим відваром можна протирати скляні поверхні

Воду, яка залишається після варіння картоплі, необов’язково одразу виливати в раковину. Охолоджений картопляний відвар можна використати під час прибирання. ТСН розповідає, де він може знадобитися.

Де можна використати картопляний відвар?

Охолодженим відваром можна протирати скляні поверхні, зокрема скло душової кабіни. Такий спосіб підходить для легких забруднень на гладкому склі. Також він може спрацювати, якщо на склі є невеликі плями, які потрібно швидко очистити.

Чому картопляний відвар допомагає очистити скло?

Під час варіння частина крохмалю з картоплі переходить у воду, через що відвар стає каламутним, а іноді й трохи в’язким. Крохмаль може допомогти прибрати легкі забруднення з гладких поверхонь. Водночас такий спосіб очищення має досить м’яку дію, тому його варто використовувати лише як допоміжний засіб.

Як помити скло картопляним відваром?

Для прибирання потрібно використовувати лише відвар від картоплі, яку готували без солі, олії, масла та інших добавок. Також рідина має повністю охолонути перед початком прибирання.

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Порядок дій такий:

Змочіть м’яку серветку з мікрофібри в охолодженому відварі. Протріть скляну поверхню. Промийте її чистою водою. Ретельно витріть насухо скло.

Останній етап не можна пропускати, адже якщо дати відвару самостійно висохнути на склі, крохмаль може залишити каламутну плівку та розводи. Тому відвар не варто наносити товстим шаром та залишати на склі надовго.