Касаційний Госпсуд призупинив розгляд справи про повернення «Укртелекому» державі

Найбільшим акціонером «Укртелекому» залишається компанія з групи Ріната Ахметова

Касаційний господарський суд (складова частина Верховного Суду України) 5 червня вирішив призупинити розгляд справи щодо повернення ПАТ «Укртелеком» в державну власність. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформоване джерело, близьке до одного з учасників процесу.

Причиною призупинення розгляду справи стало клопотання з боку акціонера «Укртелекому», компанії «ЕСУ», про відвід одного з членів суддівської колегії – судді Стратієнко.

Дата продовження розгляду справи наразі невідома.

Як повідомляв ZAXID.NET, Фонд держмайна подав до суду позов про розірвання договору з «ЕСУ» в середині травня 2017 року, вимагаючи також стягнути 2,17 млрд грн перебуває відповідний пакет акцій «Укртелекому». У листопаді Господарський суд Києва задовольнив позов Фонду державного майна і повернув пакет акцій ПАТ «Укртелеком» у власність держави.

«ЕСУ» подала апеляцію, однак Київський апеляційний госпсуд залишив рішення суду першої інстанції без змін. На початку 2018 року за скаргою «ЕСУ» було відкрито касаційне провадження.

У 2011 році 92,79% акцій держкомпанії були продані ТОВ «ЕСУ» — українській «дочці» австрійської компанії EPIC, яка, в свою чергу, належала п'яти фізичним особам-мешканцям Австрії. За два роки, 3 червня 2013 року, СКМ Ріната Ахметова купив ТОВ «ЕСУ» — компанію, яка володіє акціями «Укртелекому».