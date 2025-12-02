Лікарі прогнозують відновлення функції кінцівки, але для цього потрібний час

Ортопеди-травматологи Клінічного центру дитячої медицини успішно прооперували 17-річного мешканця Львівщини зі складними переломами. Хлопець упав, коли катався на електросамокаті, й отримав складні переломи. Попереду на нього чекає тривала реабілітація.

17-річний Олексій з Львівщини упав з електросамоката. Друзі викликали «швидку» і хлопця доставили до Львова, у Клінічний центр дитячої медицини, де чергова команда лікарів обстежила пацієнта, провела рентген, комп’ютерну томографію та клінічні аналізи. Результати обстеження показали, що у нього закритий внутрішньосуглобовий багатоуламковий перелом проксимального відділу великогомілкової кістки зі зміщенням, перелом правої ключиці без зміщення, забій другого ребра справа, забій м’яких тканин обличчя, множинні садна, черепно-мозкова травма, повідомили у медзакладі.

На хлопця чекала складна операція. До операційної команди увійшли ортопеди-травматологи Олександр Корольков, Микола Люткевич, Олег Токай, Євген Чепіль, анестезіолог Мар’яна Прокопчук, операційна медсестра Тетяна Качмарик.

«Ми провели ревізію колінного суглоба, виключили внутрішньосуглобове пошкодження (меніски та хрестоподібні зв'язки були цілі). При ревізії було виявлено суттєве вдавлення (імпресію) і зміщення частини суглобової поверхні великогомілкової кістки. Ми провели відкриту репозицію (зіставлення) уламків кістки, дефект заповнили аллотрансплантатами, внутрішню фіксацію перелому за допомогою анатомічно змодельованої блокуючої стабільної металоконструкції», – каже ортопед-травматолог Олег Токай.

Попереду на пацієнта чекає тривалий етап реабілітації та подальше видалення конструкції після зрощення перелому. Лікарі прогнозують повне відновлення функції кінцівки.

Утім, медики нагадують: керування електросамокатами – це не розвага, а відповідальність. І радять обов’язково одягати шолом, наколінники, не перевищувати швидкість, бо один необережний рух може призвести до серйозних, іноді непоправиних наслідків.