В юрті можна зігрітись, зарядити телефон, скуштувати національні казахські страви та пізнати традиції

У середу, 1 лютого, у Львові відкрили юрту незламності. Встановити її біля Порохової вежі. Там одночасно може перебувати 50 людей. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

В юрті львів'яни та гості міста зможуть зігрітись, зарядити телефон, скуштувати національні казахські страви та пізнати традиції.

«Для жителів Казахстану юрта – це особливе та навіть святе місце, яке уособлює сім'ю й традиції. Цінуємо, що казахи вирішили підтримати українців так символічно», – написав у своєму Telegram-каналі Максим Козицький.

Завітала на відкриття почесна консулка Казахстану у Західній Україні Галина Маслюк. Вона розповіла, що в юрті також проводитимуть майстер-класи та різні активності для дітей.

«Програма заходів у юрті буде розміщена на сайті Почесного консульства і тут на місці. Будемо запрошувати діток зі школи і давати їм можливість малювати, ділитися своїми почуттями як вони бачать перемогу. Ці малюнки будемо відправляти в Казахстан, з координатами, щоб казахські діточки єдналися з нами», – розповіла Галина Маслюк.

Додамо, це вже четверта юрта незламності у нашій державі. Раніше такі відкрили у Бучі, Києві та Харкові.

Попередньо, юрта прийматиме усіх охочих до кінця березня. Відвідати юрту незламності у Львові можна щодня з 09:00 до 19:00.

Зазначимо, «Юрта Незламності» – це проект за ініціативи голови міжпарламентської групи дружби «Україна – Казахстан», народного депутата України Сергія Нагорняка, казахського бізнесмена Даулета Нуржанова та представників казахської діаспори в Україні.

Юрти роблять казахські майстри. Загальна площа юрти близько 60 м2. Каркас дерев'яний – із верби, при зведенні не використано жодного цвяха, усі з'єднання шкіряні. На стінах юрти висять ворсисті килими, які захищають від холоду, а такожі тускіїзи – настінні килими, прикрашені вишивкою шовковими та бавовняними нитками.