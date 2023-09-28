Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що Казахстан не працює з РФ в обхід санкцій

Казахстан підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію проти України і не даватиме Москві можливості їх обійти. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на брифінгу в Німеччині у четвер, 28 вересня.

«Казахстан однозначно заявив, що наслідуватиме санкції і має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму», – сказав Токаєв під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає «Sputnik».

Він запевнив, що у Німеччини немає бути підозр, що Казахстан працює з РФ в обхід санкцій. Також президент заявив, що у Казахстану немає ніяких побоювань щодо територіальних домагань з боку Росії.

«Ми підтримуємо регулярні дружні контакти на двосторонній основі, а також в рамках відповідних інтеграційних об'єднань», – сказав він.

Зазначимо, що Казахстан відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає харчі, медикаменти та предмети першої необхідності, пише «РБК-Україна».

Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.