Часто кажан сам намагатиметься покинути квартиру тим самим шляхом, яким до неї потрапив

Кажани найчастіше випадково потрапляють до будинків восени, коли шукають місця для зимівлі. І темні віконні отвори можуть здатися їм ідеальним зручним укриттям. Влітку до осель значно рідше залітають саме молоді недосвідчені кажани або ті, які під час полювання випадково влітають у відчинене вікно. Ukr.Media розповідає, що ж робити з кажаном, який залетів у дім.

Що робити, якщо кажан залетів у ваше житло?

Часто кажан сам намагатиметься покинути квартиру тим самим шляхом, яким до неї потрапив. І якщо спокійно почекати певний час, не лякаючи тварину, вона зрозуміє як вилетіти.

Якщо ж кажан з якихось причин не вилітає, потрібно одягнути цупкі рукавиці, взяти картонну коробку відповідного розміру та дочекатися, поки ваш гість кудись сяде, й обережно накрити його нею.

А між коробкою та поверхнею, до якої вона притиснута, потрібно просунути аркуш картону, щоб кажан не зміг вибратися назовні. Далі потрібно діяти з огляду на погоду. У теплу пору року достатньо винести кажана в коробці надвір увечері та просто відпустити його в безпечному місці.

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Але якщо на вулиці вже холодно і температура нижче +3–+5°C, випускати тварину не можна – вона не знайде собі комашок, не встигне сховатися і просто замерзне на смерть. У такому разі кажана в коробці слід передати фахівцям, наприклад, з Українського центру реабілітації рукокрилих чи зоозахисникам.