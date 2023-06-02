Керівництво відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», яке перебуває під контролем державного «Нафтогазу», організувало нелегальну схему для ухилення військовозобов’язаних від мобілізації, повідомила в п’ятницю, 2 червня, прес-служба СБУ.

Як йдеться в повідомленні, за гроші посадовці компанії фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином «бронювали» їх на час мобілізації.

«Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис. грн», – повідомила СБУ.

Наразі голові правління і керівнику відділу кадрів підприємства повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як зазначає «Цензор.НЕТ», з грудня 2022 року головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» призначено Сергія Бака, який раніше також працював на підприємствах «Укртрансгазу» та «Черкаситрансгазу». ВАТ «Кіровоградгаз» контролює група «Нафтогаз», якій належить 51% акцій компанії. «Нафтогаз» відновив контроль над «Кіровоградгазом» у червні 2017 року, змінивши керівництво компанії.