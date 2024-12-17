Чоловік в суді визнав себе винним

Першотравневий районний суд Чернівців визнав винним керівника ветеранської організації і присудив йому 2 роки умовного покарання за те, що допомагав чоловікам ухилитися від призову. Обвинувачений Сергій Іленкуца за гроші виготовляв буковинцям посвідчення громадської організації і переконував, що з цими документами вони можуть не боятися патрулів ТЦК. В суді чоловік визнав провинну і розкаявся.

Восени працівники СБУ Чернівецької області викрили керівника громадської організації «Міжнародний Координаційний центр ветеранів війни». Чоловік за суму від 400 до 1500 доларів обіцяв ухилянтам уникнути мобілізації. Для цього обвинувачений ще в квітні 2023 року створив громадську організацію ветеранів і розпочав пропонувати купити посвідчення цієї організації знайомим чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. Він їх переконував, що посвідчення структури дозволить безперешкодно проїжджати всі блокпости працівників ТЦК.

«Під час проведення зборів членів громадської організації в офісі в Чернівцях обвинувачений повідомив повідомляв про те, що члени громадської організації при пред’явленні посвідчення мають право на безперешкодне переміщення по всій території України в особливий період та пропонував залучати до організації інших чоловіків, які хотіли уникнути від мобілізації та призову на військову службу», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду від 5 грудня.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що кілька десятків чоловіків заплатили за такі посвідчення від 400 до 1500 доларів.

«Обвинувачений в жовтні 2023 року зустрівся в офісі із знайомим і повідомив, що той може вступити в громадську організацію, а після вступу виготовити та видати за гроші службове посвідчення, яке, зі слів обвинуваченого, створить у працівників ТЦК уявлення приналежності його до правоохоронного органу, що унеможливить його мобілізацію до Збройних Сил України та інших військових формувань», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду.

Щоб отримати посвідчення громадської ветеранської організації чоловік мав принести список документів та 400 доларів. За даними правоохоронців, такі дії Сергія Іленкуца перешкоджають процесу оповіщення військовозобов’язаних та резервістів та призводять до зростання напруження у суспільстві. Чоловіка затримали і повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період)

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим та щиро розкаявся. Суддя затвердив укладену між прокурором та обвинуваченим угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, Сергія Іленкуца визнали винним і призначили йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Однак через пом’якшуючі обставини звільнили його від відбування основного покарання, призначивши 2 роки іспитового строку. Також буковинець має сплатити на користь держави понесені витрати на залучення експерта у розмірі понад 19 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.