За рік зловмисник ошукав пів тисячі буковинців

На Буковині працівники СБУ викрили керівника громадської організації ветеранів, який за гроші обіцяв ухилянтам уникнути мобілізації. Зловмисник вимагав 1500 доларів за бронь в місцевому ТЦК і видавав посвідчення організації на ім’я людини. Згідно з розповідями керівника організації цей документ мав допомогти уникнути служби в ЗСУ. Таким чином чоловік ошукав близько пів тисячі буковинців призовного віку.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник у квітні 2023 року зареєстрував громадську організацію і пропонував знайомим стати її членами. Чоловік переконував, що вони зможуть отримати таким чином бронь від мобілізації. При особистих розмовах керівник організації зазначав, що посвідчення спілки даватиме можливість безперешкодно пересуватись територією України та уникнути перевірок на блокпостах.

«За таке посвідчення кожен потенційний “ветеран” заплатити 1500 доларів США. Гроші чоловіки приносили особисто керівнику в руки. Окрім того, вони мали переказати 5 тис. грн внеску на рахунок організації», – повідомили в СБУ Буковини в понеділок, 25 листопада.

Після оплати, відповідно до інструкцій керівника, члени цієї організації вводили в оману військових та правоохоронців, розповідаючи, що «працюють на один із українських спецпідрозділів і виконують спеціальні секретні завдання». За рік зловмиснику вдалося ошукати близько пів тисячі клієнтів, які не оновили вчасно дані військового обліку.

Речниця СБУ Буковини Леся Федоренко розповіла ZAXID.NET, що під час обшуку в керівника громадської організації ветеранів вилучили готові посвідчення, списки бажаючих, які хотіли отримати посвідчення і уникнути мобілізації. Також знайшли таблички на лобове скло, комп'ютери з доказами протиправної діяльності, анкети і заяви.

Правоохоронці затримали керівника ветеранської громадської організації і пред’явили йому підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). В СБУ Буковини уточнили ZAXID.NET, що буковинцю наразі обирають запобіжний захід. Окрім того, правоохоронці наразі працюють над встановленням всіх причетних до незаконної схеми осіб і притягнення винних до відповідальності.