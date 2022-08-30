Чоловіка затримали в 2020 році під час отримання 200 тис. доларів

Волинський суд призначив сім років тюрми очільнику луцького осередку Демократичної партії України Івану Братчені, якого в 2020 році затримали за шахрайство в 200 тис. доларів. За ці гроші чоловік начебто мав посприяти у призначенні знайомого на посаду міністра України. Чоловік представлявся членом організації масонів та хизувався знайомствами в колах політичної еліти. Як встановило слідство, Іван Братченя обманув як мінімум трьох охочих обійняти високі посади. Суд визнав його винним у шахрайстві та призначив сім років тюрми з конфіскацією майна.

Про вирок суду стало відомо у вівторок, 30 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Зазначимо, що чоловіка затримали 3 липня 2020 року під час отримання 200 тис. доларів.

«У таку суму шахрай, який хизувався приналежністю до «масонів» та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл, оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету міністрів України», – йдеться у повідомленні.

Чоловік представлявся від імені британської організації «Група Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та легко входив у довіру до потерпілих. На шахрайській схемі він заробив понад 1,5 млн доларів. У Івана Братчені поліцейські вилучили заяву потерпілого про вступ до закритої «групи масонів», перстень «печатка масонів» і 200 тис. доларів.

Слідство встановило також, що у травні 2016 року він «продав» ще дві високих посади за 285 тис. доларів США.

Суд визнав його винним у шахрайстві та закінченому замаху на шахрайство. Івану Братчені призначили сім років ув'язнення з конфіскацією майна. Надалі чоловік, який перебуває під вартою, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Зазначимо, що Іван Братченя балотувався до Верховної ради, а також до місцевих Луцької міської та Волинської облради, втім, депутатом так і не став. Водночас чоловік очолював луцьку організацію Мемократичної партії України.

Згідно з даними на YouControl, чоловік є керівником підприємства «Родол і В», яке займається оптовою торгівлею товарів, а також очолює волинське релігійно-благодійне братство святого Апостола Андрія Первозванного.