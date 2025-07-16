У справі про передачу розробок та відмивання доходів повідомили про підозри дев'ятьом людям

Правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію у фармацевтичних корпораціях України – керівництво компаній незаконно передавало українські розробки до Росії, а також легалізувало понад 420 млн грн незаконних прибутків. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 16 липня.

За даними слідства, впродовж 2022-2025 років злочинна організація з топ-посадовців низки провідних фармкомпаній передали права на інтелектуальну власність та фармакопейні зразки, а також на низку медичних препаратів української розробки росіянину, який володіє ТОВ у Москві. До злочинної групи входили:

фактичний бенефіціар однієї з провідних фармацевтичних корпорацій України,

керівники компанії,

фінансові менеджери,

бухгалтери,

представники пов’язаних суб’єктів господарювання.

«У подальшому продукція виготовлялася та реалізовувалася на території держави-агресора, в тому числі для потреб пенітенціарної системи РФ та так званого “МВД ДНР”», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Назву фармкомпанії правоохоронці не уточнили.

Крім того, правоохоронці виявили, що керівництво компанії занижувало податок на прибуток, завдавши державі збитків на 93,3 млн грн. Також посадовців викрили на легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 420 млн грн.

Наразі тривають обшуки в офісах підприємств та за місцем проживання фігурантів. Дев’ятьом посадовцям повідомили про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору), ст. 209 ККУ (легалізація доходів), ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків), ст. 255 ККУ (створення та керівництво злочинною організацією).