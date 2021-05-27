В Києві поліцейські затримали на хабарі керівників одразу двох керівників природніх парків. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань поліції в четвер, 27 травня.

Очільник одного із лісопаркових господарств Києва отримав 4 тис. доларів США, а тимчасово виконуючий обов’язки директора одного із Національних природніх парків – 2 тис. доларів.

ДБР уточнює, що йдеться про в.о. директора комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та в.о. директора Національного природного парку «Голосіївський».

«За гроші обіцяли дозволити ведення бізнесу на рекреаційних територіях. Зокрема, керівник лісопаркового господарства мав пролобіювати розміщення мотузкового парку», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою та обрання їм запобіжного заходу.