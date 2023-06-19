Підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство»

На Львівщині ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організувало керівництво філії держпідприємства «Ліси України». Підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют облаштували в службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство».

Як повідомили у ДБР у понеділок, 19 червня, організували криптоферму: колишній директор, який зараз очолює іншу філію ДП, його заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи.

У ДБР не називають прізвищ підозрюваних, проте на сайті філії «Рава-Руське лісове господарство» зазначено, що директором є Володимир Панечко, а колишнім директором, який також є підозрюваним у справі про криптовалюту, є теперішній очільник львівської філії ДП – Антон Косовський.

«Понад рік тому у державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців», – повідомила прес-служба ДБР. До слова, гроші за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

Злочинці заробили щонайменшк 4 млн грн (фото ДБР)

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а посадовці заробили на цьому щонайменше 4 млн грн. Окрім того, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з електрикою у житлових будинках та на об’єктах критичної інфраструктури.

Під час проведення слідчих дій у приміщеннях «Рава-Руського лісового господарства» виявили та вилучили техобладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру. Правоохоронці вилучили материнські плати, процесори, жорсткі диски, SSD накопичувачі, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують їх злочинну діяльність. Приблизна вартість вилученого обладнання та комп’ютерної техніки становить понад 3 млн грн.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна, що передбачає до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми.