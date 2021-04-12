Служба безпеки України (СБУ) викрила схему керівництва «Сумиобленерго». Топ-менеджмент підприємства, частку в якому має держава, вивів у тінь понад 80 млн грн, які повинні були піти на реконструкцію і оновлення енергетичної системи регіону в рамках інвестиційної програми.

Як повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 12 квітня, перевірка показала, що організатори схеми не виконали 60% передбачених робіт і незаконно вивели понад 80 млн грн на рахунки афілійованих комерційних структур.

Крім цього, встановлено, що з 2017 по 2020 рік посадові особи «Сумиобленерго» провели низку операцій з купівлі-продажу так званих «сміттєвих» цінних паперів. Топ-менеджмент за рахунок угод міг вивести через підконтрольні структури прибуток компанії на більш ніж 195 млн грн. При цьому, збитки могли бути компенсовані за рахунок штучного підвищення тарифів для населення і бізнесу. При цьому в СБУ наголосили, що ця інформація ще перевіряється.

СБУ провела низку обшуків у кабінетах компанії і офісах структур, вилучивши чорнову бухгалтерію та документацію з доказами. В рамках кримінального провадження за статтею про розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК) на рахунки підрядних організацій накладено арешти. Досудове розслідування триває.