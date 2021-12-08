Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази «Миротворець». До неї вносять людей, які, на думку власників бази, становлять загрозу національній безпеці України.

Як повідомило «Суспільне», розслідування здійснюється за статтею 182 Кримінального кодексу України – «Порушення недоторканності приватного життя». Максимальна санкція цієї статті – арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п’яти років.

Кримінальну справу кіберполіція порушила після звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. На початку листопада 2021 року вона звернула увагу на історію 13-річної мешканки Луганська Фаїни Савенкової.

Як показало розслідування StopFake, російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у воєнних злочинах на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ. Дівчину внесли до бази «Миротворця» через участь у фестивалі «Зірки над Донбасом», який відбувся на окупованих територіях Луганщини. Тоді Денісова заявила, що звернулася до правоохоронців із вимогою вилучити дані про дитину з бази й закрити її.

«Сайт не належить до жодної державної установи, але порушує права не тільки цієї дитини, але й інших. І ми побачили, що там вона не одна, і тому ми сьогодні якраз обговорювали питання, як нам об'єднати зусилля, щоб нарешті такий сайт вже не працював. Тому що він справді завдає багато шкоди не лише дітям, а й іншим громадянам», – сказала Денісова в коментарі «Суспільному».

У кіберполіції повідомили, що надіслали «Миротворцю» запити щодо наявності в списках на їхньому сайті інших малолітніх та неповнолітніх дітей з метою перевірки викладених у зверненні Денісової обставин.

Недержавну організацію «Миротворець» у 2014 році створив український політик Георгій Тука. Як зазначено на її сайті, організація «досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, людства та міжнародного правопорядку». На сайті були опубліковані персональні дані тисяч людей: сепаратистів, бойовиків, культурних діячів, політиків державного й місцевого рівнів з подвійним громадянством та інших, які, на думку організації, становлять загрозу для України. Зокрема, нещодавно туди внесли мера Полтави Олександра Мамая, який назвав російсько-українську війну «братовбивчою» і сказав, що на території України воюють дві наддержави – США і Росія.

У 2018 році заступник голови Місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро заявив, що «Миротворець» порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості.