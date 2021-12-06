Олександр Мамай вважає, що на території України «воюють дві наддержави»

Міський голова Полтави Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу «Наш», який належить проросійському політику Євгену Мураєву.

«Дуже багато, спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію населення те, що стосується політики. Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата», – сказав мер Полтави, на слова якого звернула увагу «Українська правда».

Водночас Мамай зазначив, що українська молодь стала більш патріотичною.

Зазначимо, що власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв є лідером політичної партії «Наші», яка має проросійські погляди. Телеканал «Наш» Мураєв створив у листопаді 2018 року.

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу «Наш» за трансляцію телепередачі з гостем студії – екс-нардепом та головою забороненої Комуністичної партії України Петром Симоненком. Крім того, Нацрада хоче скасувати ліцензію цього телеканалу за російську пропаганду. Також телеканал «Наш» неодноразово штрафували, зокрема, за інтерв’ю з екс-прем’єр-міністром Миколою Азаровим, який втік з України, та представником луганських бойовиків Родіоном Мірошником.

Також в ефірі телеканалу «Наш» від гостей у студії регулярно звучать заяви, спрямовані на розпалювання ворожнечі та повалення державної влади. Водночас ведучі не перешкоджають гостям у студії робити такі заяви і ніяк їх не спростовують.

Хто такий Олександр Мамай

Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. За каденції Олександра Мамая в Полтаві почався процес хаотичної забудови історичної частини міста. Протягом декількох років блокував у місті встановлення пам'ятника Івану Мазепі, оскільки вважає його негативною історичною персоною.

У 2013 році, у відповідь на пропозицію громадськості перейменувати вулицю Паризької Комуни на Героїв Крут, він заявив, що поки є міським головою жодну вулицю в Полтаві перейменована не буде. Після ухвалення законів про декомунізацію всіляко саботував її проведення в Полтаві.

У 2018 році Полтавська міськрада висловила йому недовіру і позбавила повноважень. Сам мер вважав ці дії нелегітимними. У листопаді 2018 до ЄРДР внесли зміни, згідно з якими Мамай визнавався мером. Проте виявилося, що ці дані були внесені за допомогою викраденого ключа і не мають сили. У грудні відбулася аналогічна ситуація – зміни внесли з порушенням закону.

Мамаю вручили підозру за протидію законній господарській діяльності Полтавської міської ради та за організацію несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи. У 2019 балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, проте не набрав достатньої кількості голосів.

На місцевих виборах восени 2020 року Мамая втретє обрали мером Полтави. Тоді за нього проголосували 52% виборців.