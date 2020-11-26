Олександр Мамай втретє став мером Полтави

Чинний мер Полтави Олександр Мамай переміг у другому турі виборів міського голови. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА.

Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК у Полтаві. Відповідно до цих даних, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай («За майбутнє»).

За Мамая віддали голоси 52,22% тих, хто взяв участь у виборах (28833 голоси), за Іващенка – 47,78% (26385 голосів).

Явка виборців під час повторного голосування склала 25,42% (55218 із 217246 внесених до списків на дільницях).

Для оголошення офіційних результатів виборів Полтавського міського голови членам міської ТВК необхідно врахувати протоколи ДВК з сіл, що входять до Полтавської об’єднаної громади. Втім, Іващенко визнав свою поразку ще зранку 23 листопада.

Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. За каденції Олександра Мамая в Полтаві почався процес хаотичної забудови історичної частини міста. Протягом декількох років блокував у місті встановлення пам'ятника Івану Мазепі, оскільки вважає його негативною історичною персоною.

У 2013 році, у відповідь на пропозицію громадськості перейменувати вулицю Паризької Комуни на Героїв Крут, він заявив, що поки є міським головою жодна вулицю в Полтаві перейменована не буде. Після ухвалення законів про декомунізацію всіляко саботував її проведення в Полтаві.

У 2018 році Полтавська міськрада висловила йому недовіру і позбавила повноважень. Сам мер вважав ці дії нелегітимними. У листопаді 2018 до ЄРДР внесли зміни, згідно з якими Мамай визнавався мером.

Проте виявилося, що ці дані були внесені за допомогою викраденого ключа і не мають сили. У грудні відбулася аналогічна ситуація - зміни внесли з порушенням закону.

Мамаю вручили підозру за протидію законній господарській діяльності Полтавської міської ради та за організацію несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи. У 2019 балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, проте не набрав достатньої кількості голосів.