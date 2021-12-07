Олександра Мамая внесли до бази проекту «Миротворець»

Міського голову Полтави Олександра Мамая 5 грудня внесли до бази проекту «Миротворець» через його заяву про нібито «братовбивчу війну» на сході України, а також про те, що там воюють США і Росія. Про це вказано на сайті «Миротворця».

Центр «Миротворець» попросив правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння полтавським мером «усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку», а також інших правопорушень.

«Посібник терористів і російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України», – вказують на сайті причину внесення полтавського мера до бази.

Напередодні посадовець в ефірі телеканалу «НАШ» заявив, що під час спілкування молодь його запевняла, що не хоче, щоб Україною керували ані країни Заходу, ані Сходу.

«Спілкуючись із мешканцями нашого міста, дедалі більше переконуюсь і сам, і бачу позицію населення щодо політики. Мені здається, що в нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія», – сказав Мамай. І резюмував: «Дуже прикро, що йде брат на брата».

Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році від партії «Совість України». У 2012 році він став членом «Партії регіонів», проте в лютому 2014 року заявив, що покинув цю політсилу в тому ж таки 2012 році.

У 2018 році депутати міськради визнали роботу Мамая незадовільною та достроково припинили його повноваження. У 2019 році він був довіреною особою кандидата у президенти Юрія Бойка, а також балотувався до Верховної Ради. У вересні 2020 року Мамая знову обрали мером Полтави – цього разу від політичної партії «За майбутнє».