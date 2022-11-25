За поширення дезінформації про ЗСУ мешканці Калуша загрожує до 8 років ув'язнення

Кіберполіція затримала мешканку Калуша, яка поширювала в «Однокласниках» фейкові дописи, вихваляла російських окупантів та погрожувала військовослужбовцям ЗСУ. Правоохоронці визначили фактичне місце перебування жінки та вилучили у неї техніку. За скоєне мешканці Калуша загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 25 листопада, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, мешканка Калуша через російську соцмережу «Однокласники» виправдовувала військові дії росіян в Україні та поширювала дезінформацію про українських військових.

«Фігурантка створила сторінку в забороненій російській мережі Однокласники. В ній поширювала дезінформаційні пости, в яких підтримувала окупантів, також поширювала дописи з погрозами військовослужбовцям ЗСУ», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили фактичне місце перебування жінки, провели обшук у її помешканні в Калуші та вилучили техніку. Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 436-1 (поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2, 3 ст. 436-2ККУ (виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ. За скоєне мешканці Калуша загрожує до восьми років позбавлення волі.