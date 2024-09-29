Країни пропонують запровадити тестовий запуск

Кілька членів Європейського Союзу закликали відкласти запровадження системи біометричного контролю на зовнішніх кордонах (EES) через неготовність авіакомпаній. Про це 28 вересня написав Financial Times.

Німеччина, Нідерланди та Франція заявили, що їхні аеропорти досі не готові до впровадження EES й це може призвести до широкомасштабних збоїв для пасажирів. Відзначимо, що на ці країни припадає 40% пасажиропотоку Євросоюзу. Зокрема, у Німеччині головною проблемою є центральна комп'ютерна система, якій, за словами Міністерства внутрішніх справ, бракує необхідної стабільності.

Відтак країни пропонують запровадити тестовий запуск у деяких регіонах і потім розширювати його.

«Європейська комісія повідомила, що вона працює над запуском прикордонних перевірок як і передбачалося, але розгортання системи є складною операцією, і затримки не можуть бути повністю виключені», – додали у Financial Times.

Що відомо про систему EES

Система EES має запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада. Вона вимагатиме від громадян країн, що не є членами ЄС, стояти в черзі на імміграційному контролі в аеропортах, щоб зареєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і скан обличчя, під час першого відвідування Євросоюзу.

Нову систему в'їзду/виїзду планували запустити у 2022 році, однак він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, необхідних на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.