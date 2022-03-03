Провести в останню дорогу Віталія прийшло п'ять тисяч українців

Тіло Героя України, сапера морської піхоти, жителя Бережан Віталія Скакуна люди в місті на Тернопільщині зустрічали навколішках. Провести в останню дорогу 25-річного загиблого військового прийшло близько п'яти тисяч місцевих жителів, людей з навколишніх сіл та навіть з сусідніх областей.

Похорон Віталія Скакуна відбувся 2 березня на центральній площі Бережан поблизу храму Святої Трійці. Відспівати і провести поховальне богослужіння зголосилося 30 священиків з греко-католицької, православної та римо-католицької парафій районного містечка та навколишніх сіл.

Як тільки тіло 25-річного Віталія Скакуна привезли в Бережани на центральну площу, усі люди стали навколішки, аж поки труну не занесли в храм. Після панахиди відбулися військові урочистості та була віддана остання шана героїчно загиблому військовослужбовцю. Матері та сестрі Віталія Скакуна передали грамоту про призначення військовому звання «Героя України». Похоронили морського піхотинця на місцевому цвинтарі поблизу Бережан.

Нагадаємо, що 25-річний мешканець Бережан, сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої бригади морської піхоти Віталій Скакун героїчно загинув 24 лютого, коли визвався підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Військовослужбовець замінував важливий стратегічний об’єкт, але вчасно відійти звідти не встиг. За словами побратимів, він ще вийшов на зв’язок та повідомив про те, що підриває міст.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України 25-річному Віталію Скакуну, який підірвав міст на Херсонщині ціною власного життя. Про це президент повідомив у відеозверненні 26 лютого. Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року в місті Бережани Тернопільської області. У нього залишилися матір та сестра.

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