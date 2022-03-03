Українські військові збили два російські літаки-винищувачі. Над Ірпінем близько 10 ранку 3 березня знешкодили Су-30. А біля Волновахи — Су-34.

«Ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно», — повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Радник міністра МВС Антон Геращенко додав, що цей літак ймовірно бомбив житлові будинки в селі Гатному у передмісті Києва.

Фото з Telegram Антона Геращенка

Близько 11:00 біля Волновахи збили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

«Щойно підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста», — повідомили на сторінці Операція об’єднаних сил.

За даними Міноборони, загальні бойові втрати авіації противника станом на ранок 3 березня орієнтовно становлять близько 30 літаків та 31 гелікоптер, 11 засобів ППО.

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