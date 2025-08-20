Діти кажуть, що пили воду з кулера і водопровідну воду після очистки

Кількість дітей, які отруїлися у Славському, зросла до 17, з них – 16 дітей і одна 20-річна дівчина. Усі вони є учасниками танцювального колективу. Є підозра, що причиною масового отруєння може бути норовірус.

«Діти перебували у двох закладах у Славському: до 11:00 години вони перебували в одному закладі, після 11:00 виїхали і переїхали в інший. У перший день, з 17 на 18 серпня, до лікарні потрапило 12 осіб, а вже станом на 19 серпня хворих було вже 17, з яких 16 дітей і одна 20-річна дівчина. За даними вірусологічних досліджень, бактеріологічні тривають довше і результатів ще нема, у двох дітей виявлено норовірус. Діти розповіли, що пили воду з кулера і водопровідну воду після очистки», – розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Куліш.

Є підозра, що причиною отруєння дітей може бути норовірус, який, зокрема, передається через харчі та воду, але точну причину і де саме затаїлася небезпека, медики зможуть назвати лише після отримання результатів бактеріологічних досліджень. Вони мають бути готові вже найближчим часом.

Завідувач інфекційного відділення Стрийської міської лікарні Андрій Баб'як, уточнив ZAXID.NET, що зараз на лікуванні у відділенні перебуває 15 хворих. Стан дітей – середньої важкості. 19 серпня батьки приїхали власним транспортом і забрали двох дітей додому.

Нагадаємо, у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що дітей з симптомами отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні у неділю, 17 серпня, з готелю «Карпатський затишок», що у селищі Славське на Львівщині. За даними Mukachevo.net, діти переселилися з готелю «Карпати», де перебували попередні два дні.

На Львівщині цього року зафіксовано вже шість спалахів гострих кишкових інфекцій, торік за весь рік було чотири.