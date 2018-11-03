Кількість загиблих через негоду в Італії зросла до 20 людей

Найскладніша ситуація спостерігається в Генуї, Пармі, Лігурії і Тоскані

Кількість жертв негоди в Італії зросла до 20 осіб. Про це повідомляє AFP.

«Через сильні вітри і дощі загинуло щонайменше 20 осіб в Італії. 87-річна жінка та 62-річний німецький турист загинули після удару блискавки на Сардинії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів опинилися в ізоляції. У Генуї через шторм стався збій в роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.

Також зазначається, що в результаті стихії знищено тисячі гектарів лісу на півночі країни.

Як раніше інформував ZAXID.NET, місто на воді Венецію затопило на 75%. Крім того, на Італію, зокрема на Рим, обрушилися повінь, град і потужні вітри. Тоді в результаті зливи в Римі були затоплені дороги і деякі станції метро. Раніше повідомлялося, що в результаті негоди в Італії загинуло 11 осіб.