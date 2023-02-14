Землетрус магнітудою до 7,7 балів у Туреччині та Сирії трапився 6 лютого

Унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії загинуло щонайменше 41 тисяча людей. Про це 14 лютого повідомило агентство Anadolu.

Зазначається, що за даними президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що число жертв стихійного лиха на півдні країни сягнуло 35418 осіб. У лікарнях перебувають понад 13 тисяч поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають, тож кількість жертв може зрости.

Згідно з підрахунками агентства Reuters, у Сирії внаслідок землетрусів загинули понад 5814 людей. Загалом у Сирії постраждали майже 9 млн людей, повідомили у ООН.

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Наразі відомо про п’ятьох загиблих громадян України.