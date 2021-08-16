Рятувальники вже кілька днів ліквідовують наслідки негоди в провінції Кастамону, Туреччина, 15 серпня 2021

Кількість жертв у результаті паводків та сходження селів, які були спричинені опадами у Чорноморському регіоні Туреччини, зросла до 64 осіб, повідомив пізно увечері неділі, 15 серпня, «Укрінформ» з посиланням на звіт Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Згідно з інформацією, опублікованою у звіті, 54 людини загинули у провінції Кастамону, 9 – у Синопі, 1 – у Бартині. Ще восьмеро людей перебувають у лікарнях.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. У трьох вказаних провінціях влада залучила загалом понад 8,5 тис. рятувальників, 21 вертоліт, 1106 службових машин, 820 одиниць будівельної техніки, 41 човен, 72 машини швидкої допомоги, 79 мотопомп, БПЛА та службових собак. У трьох провінціях розгорнуто польові кухні на вісім тис. людей.

З трьох провінцій вже евакуювали 2378 людей, частина з яких залишається у рідних, інших розміщено у гуртожитках. Також у цих провінціях тривають роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, аномальні дощі, які почалися на півночі Туреччини 11 серпня, призвели до паводків. З того часу кількість загиблих зростає щоденно. У четвер, 12 серпня, повідомлялося про шістьох загиблих, але вже в суботу, 14 серпня, їх кількість зросла до 40.