Пожежа в готелі відпочинкового комплексу «Батерфляй» у Вінницькій області сталася в ніч на 22 грудня

43-річний чоловік, який вистрибнув через вікно з готелю бази відпочинку «Батерфляй» під час пожежі на Вінниччині, помер у лікарні. Про це вранці у п’ятницю, 24 грудня, повідомив сайт «Сегодня».

У постраждалого були опіки та переломи. Він перебував у реанімації в дуже важкому стані.

За словами медичного директора вінницької лікарні швидкої допомоги, чоловіка прооперували. У нього була складна політравма з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкова травма та травма грудної клітки.

Водночас 19-річна дівчина, яка також під час пожежі вистрибнула з вікна, досі перебуває у важкому стані: в неї – опікий переломи.

Нагадаємо, дах готелю бази відпочинку «Батерфляй» у Вінницькій області спалахнув у ніч з 21 на 22 грудня. Полум'я було такої сили, що його бачили за кілька кілометрів. Щоб не згоріти живцем, троє працівників комплексу вистрибнули з вікон шостого поверху. 21-річна дівчина, уродженка Криму, розбилася на смерть. Ще двоє людей – чоловік і 19-річна дівчина – вижили, але в них були опіки, зламані ноги, плечі та розірвані внутрішні органи.

Рятувальники евакуювали з готелю близько півсотні людей. Полум'я гасили не менше трьох годин. Дах вигорів повністю. 6-поверховий будинок у тріщинах, через це туди нікого не пускають. На момент пожежі в цьому комплексі ночували діти віком від 5 до 15 років, які приїхали на збори з тхеквондо.

Адміністраторка бази відпочинку стверджує, що дітей у приміщенні, яке горіло, не було. За її словами, комплекс не був житловим і в ньому ніхто не мешкав. Проте поліція має зовсім іншу версію. Правоохоронці наголосили, що діти на момент пожежі були у будівлі.

Чи була будівля введена в експлуатацію і чи була в ній пожежна сигналізація – з'ясовує слідство. Також експерти мають назвати причину загоряння.

Поки що припускають, що сталося коротке замикання. У поліції вже розпочали кримінальне провадження. За порушення вимог пожежної безпеки винним загрожує до восьми років в’язниці.