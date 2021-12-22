Під час пожежі у відпочинковому комплексі на Вінниччині люди вистрибували з вікон

Одна людина загинула і ще двоє отримали травми внаслідок пожежі в готелі відпочинкового комплексу «Батерфляй», яка сталася у ніч на середу, 22 грудня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій..

«22 грудня о 02:55 у с. Селище Вінницького району у шестиповерховій будівлі готелю виникла пожежа покрівлі на площі 800 м кв. Внаслідок чого 1 особа загинула та 2 особи травмовано, евакуйовано 56 осіб, з них 53 дитини (2006-2016 рр.)», – йдеться у повідомленні.

У поліції Вінницької області уточнили, що троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї встановлюється. Ще двох людей – 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка госпіталізували.

О 05:09 пожежу у відпочинковому комплексі було локалізовано на площі 900 кв. м. О 5:26 – ліквідовано. До гасіння залучалися 44 рятувальники та 13 одиниць техніки ДСНС.

Фото ДСНС і поліції Вінницької області

За інформацією вінницького сайту «20 хвилин», у готелі, де сталася пожежа, спортивний збір спортсменів з тхеквондо.

Поліція за цим фактом вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки», за що передбачено до восьми років позбавлення волі.