Станом на ранок 6 вересня на повномасштабній війні, яку Росія безпідставно почала проти України 24 лютого, вже загинули понад 50 тис. російських загарбників, свідчать дані Генштабу Збройних сил України. Загалом росіяни втратили в Україні уже приблизно 50150 своїх військових. Лише за останню добу було знищено 350 загарбників.

Росія не визнає своїх втрат в Україні, а також приховує інформацію про них. Водночас інформацію про численні втрати росіян місцеві журналісти знаходять, аналізуючи повідомлення про загиблих військових, які в соцмережах публікують сторінки населених пунктів, де вони проживали, або їхні рідні чи знайомі. Також вони відвідують цвинтарі, де знаходять цілі алеї знищених в Україні загарбників. Також російська влада не поспішає визнавати загибель солдатів на війні в Україні навіть тоді, коли інформацію про них намагаються знайти їхні рідні.

Аби поповнити живу силу, росіяни використовують найманців або вербують засуджених. У багатьох вбитих при собі немає навіть документів. Їхні трупи Росія також не поспішає забирати з України. За словами українських воїнів, поля та посадки поблизу українських позицій буквально всіяні трупами російських найманців.

Щоденну статистику втрат російської армії в Україні читайте або на сторінці Генштабу ЗСУ, або на нашому сайті.