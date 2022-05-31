Російська служба BBC News підтвердила імена 3052 загиблих в Україні російських військових, але вважає, що ця кількість занижена щонайменше вдвічі. Про велику кількість загиблих ніде не повідомляється, і дізнатися про них можна, тільки побувавши на цвинтарях.

Як йдеться в публікації, у деяких містах під поховання виділено цілі алеї. Їх можна знайти в Ставрополі, Казані, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Балашисі, Ульяновській і Калінінградській областях.

На кожному з 11 цвинтарів, де побували кореспонденти BBC, є могили військових, які загинули після 24 лютого і про загибель яких не повідомляли в публічному просторі.

На Архангельському цвинтарі поблизу Ульяновська після початку великої війни в Україні з'явилися 42 свіжі могили військових. З них імена 21 загиблого не називалися публічно і не згадувалися навіть у соцмережах. Тільки на підставі даних одного цвинтаря зрозуміло, що помилка у розрахунках становила до 50%.

На кладовищі Курган у Казані раніше невідомих імен – 30%. На Михайлівському цвинтарі поблизу Ставрополя – також майже 30%. На військовій алеї Копанського цвинтаря поблизу Краснодара – всі 100%.

З 3052 російських військових, які загинули в Україні, 152 – це старші офіцери (генерали, полковники, підполковники, майори). Ще 405 – молодші офіцери армії. Сумарно понад 18% відомих загиблих – це офіцери.

Згідно з офіційними відкритими даними, найбільше в Україні знищено дагестанців – щонайменше 176. Далі йдуть загарбники з Бурятії (136) і Волгоградської області (109).

За оцінкою розвідки Великої Британії, до кінця травня Росія втратила в Україні близько 15 тис. військових. Водночас за даними Генштабу ЗСУ, кількість загиблих російських військових вже перевищила 30 тис.

Росія про свої втрати у війні проти України не повідомляла з кінця березня. Тоді вона визнала загибель 1351 військовослужбовця та поранення ще 3825.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали в Україні «значних втрат», пише LIGA.net.