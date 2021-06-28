Фільм Михайла Іллєнка «Толока» переміг на фестивалі у Трускавці

У Трускавці на IX кінофестивалі «Корона Карпат» оголосили переможців. Гран-прі фестивалю отримала картина «Толока» режисера Михайла Іллєнка.

Ідея сценарію з'явилася у режисера Михайла Іллєнка ще 50 років тому у розмові з братом Юрієм Іллєнком. Вони роздумували про те, чим є для українця хата. Коли її нищить ворог чи блискавка, сходяться родичі і сусіди на толоку і разом її відбудовують.

«Будували після кожної біди і ця толока привчила людей до єдності і це залишилося в генетичному коді України. А у фільмі ми намагалися розказати про те, що були випробування і кожного разу нам казали: все, з вами ми покінчили. І нічого у них не виходить, бо є толока», — розповів Михайло Іллєнко.

Приз за найкращу жіночу роль виборола актриса Марина Кошкіна, яка зіграла у фільмі «Забуті» режисерки Дар’ї Оніщенко.

У центрі сюжету – молода жінка Ніна (Марина Кошкіна), колись вчителька української мови. Вона залишилась у Луганську без роботи, адже тепер її фах не потрібен. Одного дня вона знайомиться з Андрієм, юнаком, який вивісив у Луганську український прапор.

Найкраща чоловіча роль – в актора Євгена Ламаха за фільм «Черкаси» режисера Тимура Ященка.

Двоє хлопців з українського села з різних причин опиняються на воєнному кораблі «Черкаси» під час подій 2014 року. У той час, коли екіпаж тральщика проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт уже втрачений. Тральщик «Черкаси» заблокований в озері Донузлав. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж «Черкас» чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу.

«Я думаю, що навіть одна людина може щось змінити в історії. Наскільки сильно, то вже інша річ. Якщо людина не говорить, а власним прикладом робить чесні речі, то рано чи пізно перемога буде на її боці. Але треба діяти», – розповів ZAXID.NET по свого героя Євген Ламах.

Приз за найкращий сценарій дістався Олегу Сенцову за фільм «Номери».

В основі фільму лежить п’єса «Номери», що була написана Олегом Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році. Фінальна редакція була зроблена вже у слідчому ізоляторі в Лефортово у Москві. Впродовж роботи над фільмом Олег Сенцов дотримувався голодування, яке тривало 145 днів.

«Це був дуже цікавий досвід. Ця п’єса була написана ще 2011 року. Ніхто в неї не вірив, а я вірив. Це був матеріал, який мені хотілося зробити у вигляді п’єси. Спочатку її поставили у театрі в Києві. Потім з’явилась ідея кінопроекту. Вони мені посилала якісь ескізи, фотографії. Я писав листи, надсилав свої малюнки. І це була дуже цікава робота», – розповів ZAXID.NET Олег Сенцов.

За найкращу режисуру нагородили Володимира Тихого за фільм «Наші котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану».

На позицію під Донецьком прибувають кілька українських добровольців. Це позиція є настільки спокійною, що у їх попередників вистачило часу побудувати найкращий в АТО туалет.

Проте несподівано ситуація міняється, і добровольці без досвіду та бойових навичок змушені відбивати атаки бронетехніки, чеченців та російського спецназу.

Також декілька сцен відбуваються в окупованому Донецьку, де серед героїв нескладно пізнати Павла Губарєва та Владислава Суркова. З’явиться у картині й Володимир Путін, а також обіцяний авторами Кремль у руїнах.

«Реальність потребує різних форм осмислення. Треба створити цілісний образ, якщо цього не зробити, то до нас прийдуть образи іншої держави, які абсолютно не будуть дружніми», – вважає режисер Володимир Тихий.

Спеціальний приз журі «За пошукове вирішення суспільно-значущої теми» було вручено Валентину Васяновичу, режисеру фільму «Атлантида».

Фільм взяв головний приз в секції «Горизонти» на 76-му Венеціанському кінофестивалі. За рік він став одним із найтитулованіших українських фільмів, взявши участь у більш ніж 30-ти фестивалях, а також був претендентом від України на премію «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм» та найкращим українським фільмом року за версією кінокритиків. Фільм також здобув премію «Золота Дзиґа» як найкращий фільм року та переміг у інших номінаціях.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для життя. Екологічна катастрофа виглядає незворотною. Проте є ті, хто з різних причин не може залишити цю землю. Головні герої фільму займаються пошуком та ідентифікацію тіл загиблих на війні.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори: колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедикиня Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

В конкурсі короткого метра та дипломних робіт на фестивалі «Золота корона» переміг фільм «Схрон» Оксани Войтенко.

Нагадаємо, фестиваль проходив з 24 до 27 червня за підтримки Держкіно, Трускавецької міськради та ЛОДА. За «Золоту Корону» боролися близько 40 українських стрічок, з них – 12 повнометражних.

Також під час фестивалю на Алеї слави була встановлена плита на честь переможця минулого фестивалю, фільму Антоніо Лукіча «Мої думки тихі».