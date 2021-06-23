З 24 до 27 червня у Трускавці відбудеться IХ Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». Фільмом-відкриття фестивалю стане фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» української режисерки Ірини Цілик. У 2020 році ця картина одержала премію за найкращу режисуру у міжнародному документальному конкурсі на найбільшому фестивалі незалежного кіно у світі «Sundance» (США). Також фільм переміг на фестивалі Docudays, став найкращим документальним фільмом за версією українських кінокритиків та здобув чимало інших нагород, зокрема здобув національну кінопремію «Золота Дзиґа».

У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе на Донбасі під час війни. Анна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці майже не припиняються, але родина знаходить способи тішитись життю. Мама й діти знімають самі знімають фільм про своє життя під час війни.

У листопаді 2020 року фільм встиг побувати у прокаті.

До конкурсної програми увійшло 12 повнометражних фільмів:

Усі конкурсні картини уже встигли побувати у прокаті, тож це той рідкісний випадок, коли картини бачили глядачі, а не лише фестивальна публіка.

Також на фестивалі відбудеться програма короткого метра та «дипломних робіт». До конкурсної програми увійшли:

«Адамівна», режисер Олександр Биков;

«Десь поряд», режисер Наталія Давиденко;

«Потвора» , режисер Віктор Скуратовський;

«Перекур», режисер Михайло Іллєнко;

«Особливий день», режисер Євген Мазуренко;

«Summertime», режисерка Алла Демура;

«Тумани», режисер Володимир Бакум;

«Шпілі-вілі», режисер Іван Шоха;

«Інше життя», режисерка Анастасія Кривченко;

«Ми більше ніколи не заблукаємо разом», режисер Євген Кошин;

«Потерпи трошки», режисерка Любов Гончаренко;

«Лайк4лайк», режисер Сергій Мисак;

«Life in supercell», режисер Кирил Нейжмаков; «Політ», режисер Мішель;

«Місто Лева», режисер Степан Коваль;

«Соловей», режисери Степан Коваль, Оксана Носач;

«Рушник», режисерка Оксана Карпус;

«Варвара, козаки і Дніпро», режисерка Надя Лимова;

«Прізвище в кишені», режисер Степан Коваль; «Схрон», режисерка Оксана Войтенко;

«Монетка щастя», режисерка Еліна Пупіна; «Великий луг», режисер Яков Антипенко;

«Ой!», режисерка Ольга Золотарьова;

«Момент», режисер Володимир Антонов; «Зловмисник», режисер Валерій Шевченко;

«Лист з фронту», режисерка Євгенія Мельник; «Серце ночі», режисер Артем Тумарченко.

Поза конкурсом покажуть такі картини, як «Внутрішні війни» Марії Кондакової, «Депортація 44-46» Олесі Моргунець-Ісаєнко, «Стасіс», що був створений у копродукції України, Литви та Франції. Також у Трускавці покажуть документальний фільм «З України до Голлівуду», який розповість про українців, які працюють на «фабриці мрій».

На фестивалі традиційно буде встановлено Бронзову плиту фільму-переможцю попереднього кінофестивалю.

Кінофестиваль відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, департаменту культури Львівської облдержадміністрації та Трускавецької міської ради.

Фото Корони Карпат