У Трускавці відбудеться IХ фестиваль «Корона Карпат»
До конкурсної програми увійшло 12 українських повнометражних фільмівКатерина Сліпченко, 0
З 24 до 27 червня у Трускавці відбудеться IХ Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». Фільмом-відкриття фестивалю стане фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» української режисерки Ірини Цілик. У 2020 році ця картина одержала премію за найкращу режисуру у міжнародному документальному конкурсі на найбільшому фестивалі незалежного кіно у світі «Sundance» (США). Також фільм переміг на фестивалі Docudays, став найкращим документальним фільмом за версією українських кінокритиків та здобув чимало інших нагород, зокрема здобув національну кінопремію «Золота Дзиґа».
У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе на Донбасі під час війни. Анна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці майже не припиняються, але родина знаходить способи тішитись життю. Мама й діти знімають самі знімають фільм про своє життя під час війни.
У листопаді 2020 року фільм встиг побувати у прокаті.
До конкурсної програми увійшло 12 повнометражних фільмів:
- «Толока», режисер Михайло Іллєнко;
- «Антон і червона химера», режисер Заза Урушадзе;
- «Черкаси», режисер Тимур Ященко;
- «Наші Котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану», режисер Володимир Тихий;
- «Спадок брехні», режисер Адріан Бол;
- «Фокстер і Макс», режисер Анатолій Матешко;
- «Чорний ворон», режисер Тарас Ткаченко;
- «Номери», режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв;
- «Пекельна хоругва», режисер Міша Косторов (фільм отримав приз глядацьких симпатій на «Золотій Дзизі»;
- «Атлантида» режисера Валентина Васяновича (фільм переміг на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», а також отримав 4 нагороди «Золота Дзиґа», зокрема був названий найкращим фільмом року);
- «Забуті», режисерка Дар’я Онищенко; «Передчуття», режисер В'ячеслав Криштофович.
Усі конкурсні картини уже встигли побувати у прокаті, тож це той рідкісний випадок, коли картини бачили глядачі, а не лише фестивальна публіка.
Також на фестивалі відбудеться програма короткого метра та «дипломних робіт». До конкурсної програми увійшли:
- «Адамівна», режисер Олександр Биков;
- «Десь поряд», режисер Наталія Давиденко;
- «Потвора» , режисер Віктор Скуратовський;
- «Перекур», режисер Михайло Іллєнко;
- «Особливий день», режисер Євген Мазуренко;
- «Summertime», режисерка Алла Демура;
- «Тумани», режисер Володимир Бакум;
- «Шпілі-вілі», режисер Іван Шоха;
- «Інше життя», режисерка Анастасія Кривченко;
- «Ми більше ніколи не заблукаємо разом», режисер Євген Кошин;
- «Потерпи трошки», режисерка Любов Гончаренко;
- «Лайк4лайк», режисер Сергій Мисак;
- «Life in supercell», режисер Кирил Нейжмаков; «Політ», режисер Мішель;
- «Місто Лева», режисер Степан Коваль;
- «Соловей», режисери Степан Коваль, Оксана Носач;
- «Рушник», режисерка Оксана Карпус;
- «Варвара, козаки і Дніпро», режисерка Надя Лимова;
- «Прізвище в кишені», режисер Степан Коваль; «Схрон», режисерка Оксана Войтенко;
- «Монетка щастя», режисерка Еліна Пупіна; «Великий луг», режисер Яков Антипенко;
- «Ой!», режисерка Ольга Золотарьова;
- «Момент», режисер Володимир Антонов; «Зловмисник», режисер Валерій Шевченко;
- «Лист з фронту», режисерка Євгенія Мельник; «Серце ночі», режисер Артем Тумарченко.
Поза конкурсом покажуть такі картини, як «Внутрішні війни» Марії Кондакової, «Депортація 44-46» Олесі Моргунець-Ісаєнко, «Стасіс», що був створений у копродукції України, Литви та Франції. Також у Трускавці покажуть документальний фільм «З України до Голлівуду», який розповість про українців, які працюють на «фабриці мрій».
На фестивалі традиційно буде встановлено Бронзову плиту фільму-переможцю попереднього кінофестивалю.
Кінофестиваль відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, департаменту культури Львівської облдержадміністрації та Трускавецької міської ради.
Фото Корони Карпат