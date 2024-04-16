Компанія Warner Bros. заробила 1 млрд доларів у міжнародному прокаті за рекордні 15 тижнів (попередній рекорд становив 17 тижнів). Про це повідомляє Deadline.

Лише друга частина «Дюни» Дені Вільньова принесла студії 411,8 млн доларів, тоді як наступний великий реліз компанії – «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» додав до цієї суми ще 278,6 млн доларі. Також до рекордних касових зборів доклались «Вонка», «Аквамен і загублене королівство», «Мільйон хвилин» та «Одне життя».

Наступні прем’єри, на які розраховує компанія стартують уже зовсім скоро. «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джорджа Міллера дебютує наступного місяця на Каннському фестивалі. «Бітлджюс Бітлджюс» та «Джокер: Божевілля на двох» також готові принести студії девіденди. Зокрема, трейлер нового «Джокера» встановив новий рекорд Warner Bros. – 167 млн переглядів за добу.