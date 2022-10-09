Киргизстан вирішив відмовитись від проведення навчань ОДКБ

Киргизстан скасував військові навчання «Непорушне братерство», що мали проходити на його території 10-14 жовтня в межах Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони країни, пише «Укрінформ».

Тренування військових були заплановані в місті Баликчи. На них планували запросити спостерігачів з Узбекистану, Сербії, Сирії, Туркменістану та Монголії.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. Примітно, що раніше навчання скасували Казахстан і Вірменія. При цьому прем’єр-міністр Вірменії допустив вихід його країни з ОДКБ.

Зазначимо, що всередині вересня на кордоні Таджикистану та Киргизстану спалахнули бойові дії. Під тиском міжнародної спільноти сторони конфлікту домовилися про припинення вогню. Поряд з цим влада Киргизстану закликала ОДКБ проявити активну участь у врегулюванні напруженої ситуації на кордоні країни з Таджикистаном. Також Киргизстан закликав ОДКБ змінити статутні документи для недопущення збройних вторгнень і вирішення всіх розбіжностей між державами мирними засобами.