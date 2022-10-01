Нікол Пашинян розкритикував роботу ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає можливим розвиток подій, коли Єреван припинить своє членство в Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) – на тлі загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Про це він висловився в інтерв'ю місцевому телебаченню, повідомляє «Арменпресс».

«Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У процесі розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії», – сказав Пашинян.

Він наголосив, що це «не просто гра слів, це дуже серйозний зміст».

За його словами, раніше під час обговорення в ОДКБ питань безпеки він отримував чіткі запевнення, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ.

«Коли минулого року відбулися події на ділянках Сотка та Хознавара, ми, природно, звернулися до ОДКБ і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демарковано й не делімітовано. Звідси постало питання: у такому разі де проходить ця червона лінія?» – розповів вірменський прем'єр.

«Це важливо не лише для Вірменії, а й для ОДКБ, тому що сказати, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, значить сказати, що немає ОДКБ, тому що в ОДКБ є зона відповідальності, яка позначена кордонами. Якщо немає кордону, то немає і зони відповідальності, якщо немає зони відповідальності, то немає й організації», – додав він.

Пашинян зазначив, що кордон між Білоруссю і Росією не демарковано, кордон між Азербайджаном і Росією також не демарковано.

«Зараз, коли Азербайджан каже, що кордон між Вірменією та Азербайджаном не демарковано, і через це прикордонна ситуація напружена, це означає, що, наприклад, теоретично Азербайджан може також вторгнутися на територію Російської Федерації або Російська Федерація може вторгнутися на територію Азербайджану, а якщо скажуть, що відбувається, то можна відповісти, що кордон не демарковано?» – дорікнув він.

сказав Пашинян.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч проти 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном спалахнула інтенсивна перестрілка. За кілька днів у сутичках загинули понад 170 військових з обох боків.

Єреван заявив про «широкомасштабні провокації азербайджанської сторони». Натомість влада Азербайджану підкреслила, що обстріл є «відповіддю на провокацію та диверсію з боку Вірменії».

Вірменія зверталася по допомогу до ОДКБ, але у відповідь там сказали, що конфлікт має бути вирішено мирним способом і сказали про створення робочої групи з цього питання.