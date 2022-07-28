Росія під час ракетних ударів в Україні «оминає» китайські об’єкти. Про це повідомляють «Наші гроші», посилаючись на Intelligence Online.

За інформацією ЗМІ, це відбувається через непублічні домовленості РФ і Китаю. Пекін зі свого боку пообіцяв публічно не приймати жодної сторони у поточній війні.

На початку вторгнення Китаю начебто вдалося домовитися з Москвою про те, що він зможе самостійно керувати своїми інтересами в Україні незалежно від результату війни. Повідомляється, що країна-агресор пообіцяла не бомбардувати китайські інфраструктурні об'єкти на території України.

Наприклад, під час тотального знищення промзони Маріуполя залишився неушкодженим маслоекстракційний завод «Сателіт», обладнаний сепараторами і сховищами для зерна і соняшнику, та портова інфраструктура, потрібна для вивезення олії звідти. Тож українським партизанам довелось палити цей завод, коли Маріуполь був остаточно захоплений окупантами.

Росіяни в Миколаєві знищили другий за розмірами зерновий термінал в Україні – «Ніка-тера», який належить Дмитру Фірташу. А от сусідній логістичний комплекс «Дунайської судоходно-стивідорної компанії» у Миколаївському морському торгівельному порту залишився неушкодженим.

Недоторканні об’єкти в Маріуполі і Миколаєві поєднує спільний власник – китайська корпорація COFCO. В безпеці себе почувають «Український банк реконструкції та розвитку» та київська фондова біржа ПФТС, які контролює китайська державна група товарних бірж «Бохай».

До 2021 року частина акцій відомого підприємства «Мотор Січ» належали китайським компаніям (зокрема, Skyrizon). Не дивлячись на націоналізацію підприємства, китайці судяться за «Мотор Січ» і, напевно, будуть в подальшому боротися за нього. А тому цей завод теж предствляє для них інтерес після війни.

Як стверджує видання, «угода з росіянами, укладена за посередництвом юристки Оксани Карел, представниці ініціативи «Пояс і шлях» (Belt and Road Initiative, BRI), гарантує, що китайська інфраструктура не буде знищена під час бойових дій і вже заплановані інвестиції будуть збережені».

Своєю чергою влада Китаю нібито заборонила у ЗМІ та внутрішніх документах державних та приватних компаній слова «війна» та «вторгнення», що стосуються України. Єдиний термін, який можна використати, це «напруженість».

«Це план дійсно планетарного масштабу, в рамках якого китайці для затвердження себе у ролі світового гегемона видавали кредити на будівництво портів, елеваторів, сховищ, залізниць, доріг. Аби тільки зерно, метал, руда, контейнери з товарами обертались в рамках нового «Шовкового шляху»», – йдеться в матеріалі.

Посол Китаю в Києві Фань Сяньжун у березні заявив своїм українським державним, військовим і діловим контактам, що Китай не покине Україну, а його інвестиційні плани будуть збережені та, можливо, розширені незалежно від того, як закінчиться війна.

«Я як посол можу відповідально сказати, що Китай назавжди буде позитивною силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди поважатимемо вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди», – зазначив він.

На думку «Intelligence Online», ослаблена економіка Росії після санкцій в при будь-якому результаті війни завадить Кремлю профінансувати відбудову та економічне відновлення України. Тож фактично китайці запропонують свої гроші та підтримку, що дозволить їм збільшити свій вплив на Україну.