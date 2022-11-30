Китай має намір збільшити кількість ядерних боєголовок

У Китаї планують збільшити свій ядерний арсенал в чотири рази, таким чином той зможе нараховувати 1500 ядерних боєголовок. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на доповідь Пентагону.

Зазначається, що Китай, ймовірно, матиме запас у 1500 ядерних боєголовок до 2035 року, якщо продовжить нарощувати ядерні сили нинішніми темпами.

Ця цифра підкреслює зростаючу стурбованість США намірами Китаю щодо розширення його ядерного арсеналу, хоча прогнози не свідчать про те, що Китай прискорює темпи розробки своїх боєголовок.

«У них відбувається швидке нарощування, яке є занадто значним, щоб тримати його в таємниці. Це викликає питання про те, чи не відходять вони від стратегії, яка була заснована на тому, що вони називали ефективним стримуванням», – заявив представник американського оборонного відомства під час брифінгу.

У доповіді, яка в основному охоплює діяльність в 2021 році, говориться, що Китай в даний час має ядерний арсенал з більш ніж 400 боєголовок.

Прогноз Пентагону щодо ядерного арсеналу Китаю в 1000 боєголовок до 2030 року залишився незмінним, а прогноз на 2035 рік заснований на незмінних темпах розширення.

Китай заявляє, що його арсенал є «карликовим» у порівнянні з арсеналами США і Росії, і що він готовий до діалогу, але тільки якщо Вашингтон скоротить свій ядерний запас до рівня Китаю.

За даними аналітичного центру Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Сполучені Штати мають запас близько 3700 ядерних боєголовок, з яких приблизно 1740 розгорнуті.