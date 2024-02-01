Китайський посол повідомив про «негативні наслідки» для двосторонніх стосунків Києва та Пекіна через внесення китайських компаній до переліку спонсорів війни. Про це 1 лютого повідомила агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

Попередження передали Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями, сказали джерела Reuters. Співрозмовник Reuters заявив, що в результаті Китай не висунув жодних умов або «тимчасових рамок» для України, а просто висловив свою точку зору щодо списку.

Інше джерело припустило, що Пекін може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. Китай у 2023 році став другим імпортером української агропродукції серед усіх країн світу, загальна сума закупівель становила 2,22 млрд доларів.

НАЗК внесла 14 китайських компаній до списку міжнародних спонсорів війни. Китай має найбільшу кількість компаній у цьому списку серед усіх країн світу – загалом їх 48. Зокрема до списку входять такі гіганти як Alibaba Group, Xiaomi Corporation, Китайська національна морська нафтова корпорація, Китайська корпорація будівництва залізниць.