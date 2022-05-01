Золотовалютні резерви Китаю сягають 3,2 трлн доларів

Китайські посадовці зустрілися з представниками національних та іноземних банків для обговорення засобів захисту закордонних активів від потенційних американських санкцій. За інформацією джерел британської газети Financial Times, Пекін побоюється запровадження обмежень, аналогічних тим, що були застосовані проти Росії, «у разі регіонального військового конфлікту або іншої кризи».

Нарада відбулася ще 22 квітня. У ній взяли участь офіційні особи центрального банку та Міністерства фінансів Китаю, а також керівники десятків місцевих і міжнародних кредиторів, зокрема британського банку HSBC.

Учасники зустрічі не уточняли, про які сценарії ідеться, але видання припускає, що одним з можливих приводів для таких санкцій може бути китайське вторгнення на Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

Посадовці поцікавилися в присутніх банкірів, що можна зробити для захисту закордонних активів країни, особливо її валютних резервів у розмірі 3,2 трлн доларів.

Одне із джерел британської газети зазначило, що «роз'єднання китайської та західної економік буде набагато серйознішим», ніж із Росією, оскільки «економічний вплив Китаю зачіпає всі частини світу». За словами іншого співрозмовника Financial Times, китайська банківська система не готова до заморожування доларових активів або відключення від SWIFT.

Деякі банкіри припустили, що центральний банк може вимагати від експортерів обміняти всі свої валютні доходи на юані. Експортерам зараз дозволено зберігати частину валютної виручки для використання в майбутньому.

Інші запропонували «значне» скорочення квоти для китайських громадян (у розмірі 50 тисяч доларів) на щорічну купівлю валюти для закордонних поїздок, навчання та інших покупок.

За даними джерел, поінформованих про зустріч, «ніхто на місці не зміг придумати доброго рішення».

Нагадаємо, що Євросоюз, США, Великобританія, Японія та низка інших країн запровадили санкції проти Росії у відповідь на її війну проти України. В результаті половина золотовалютних резервів країни, а це близько 300 млрд доларів, виявилася замороженою. Від SWIFT були відключені великі російські банки. Великі світові компанії покидають російський ринок і відмовляються продовжувати свою роботу в Росії.