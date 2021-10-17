Китай провів випробовування гіперзвукової ракети, яка здатна нести ядерний боєзаряд. Вона облетіла Землю, однак не долетіла до цілі 32 кілометри. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ять джерел, проінформовані американською розвідкою.

Випробувальний запуск ракети відбувся ще в серпні. Вона пролетіла через низькоорбітальний простір, обігнувши земну кулю, після чого знизилася для удару по цілі.

Однак ракета в ціль не влучила, оскільки не долетіла до неї 32 кілометри, зазначали троє співрозмовників видання. Водночас інші двоє вказують, що ці випробовування таки були успішними та показали, що Китай просунувся в розробці гіперзвуковій зброї набагато далі, ніж припускали офіційні особи США.

Експерти пояснюють, що така ракета може допомогти Китаю обходити протиповітряну систему США, оскільки вона може маневрувати в польоті.

Запуск ракети в Пентагоні не коментували, однак заявили, що «стурбовані військовим потенціалом Китаю, який ше збільшує напруженість в регіоні та за його межами». Водночас посольство Китаю в США запевнило, що військова політика КНР завжди носила «оборонний характер», а розвиток озброєння не спрямований проти будь-яких країн.

Нагадаємо, що раніше США анонсували випробування наземних гіперзвукових ракет. Три льотні випробування планують провести у 2022-му фінансовому році (почався 1 жовтня) та ще додаткові в 2023 році.