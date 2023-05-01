Китай проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо Росії через її вторгнення в Україну. Йдеться про резолюцію A/77/L.65 щодо співробітництва між ООН та Радою Європи, яка ухвалювалася 26 квітня.

Зазвичай представники Китаю утримувалися під час голосування за проекти аналогічних резолюцій.

Голосування відбулося ще 26 квітня, проте увагу на текст резолюції і на те, що Китай опинився серед тих, хто проголосував «за», ЗМІ та коментатори звернули лише сьогодні.

«Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР», – повідомив у Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023

Загалом резолюцію, присвячену співпраці ООН із Радою Європи, підтримали 122 країни. Крім Китаю, документ схвалили й кілька інших країн, які вважаються дружніми Росії, у тому числі Казахстан і Вірменія, а також Індія та Бразилія.

У документі, зокрема, йдеться про «безпрецедентні виклики», які стоять перед Європою «після агресії Російської Федерації проти України, а раніше проти Грузії». У ній також міститься заклик «відшкодувати збитки», завданий жертвам агресії.

Зауважимо, що у лютому 2023 року китайська делегація не підтримала резолюцію із положеннями української «формули миру», яка розглядалася на річницю повномасштабного вторгнення РФ до України. Тоді представник Китаю закликав до дипломатичного врегулювання «конфлікту», замість постачання озброєнь ЗСУ, а також пропонував знизити тиск на РФ.